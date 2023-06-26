В Зеленоградске открылся музей старинных игрушек

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Зеленоградске увеличивается количество музеев. На этот раз экспозиция не связана с вездесущими кошками, а рассказывает об игрушках.

Новый музей старинных игрушек появился на ул. Гагарина, в выставочной коллекции можно увидеть игрушки периода с 1810 по 1970 годы.

Как рассказали в администрации Зеленоградского округа, в экспозиции деревянные, восковые, фарфоровые и механические куклы, игрушечные солдатики и железная дорога, елочные украшения и Деды Морозы.

В музее также есть портретные куклы исторических персонажей: королевы Луизы (1910 г.), императрицы - королевы Пруссии Августы (1875 г.), принцессы Елизаветы в трехлетнем возрасте, будущей королевы Великобритании (1931 г.), редкие дореволюционные русские куклы фабрик Дунаева, Журавлева и Кочежкова, М.И. Федосеева, первые советские куклы.