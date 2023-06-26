В Черняховске местный житель спас отца и сына, тонувших в реке Анграпа

. Фото: предоставлено очевидцем

Инцидент случился в минувшие выходные в Черняховске на реке Анграпа. Там местный житель спас двух человек, которые тонули. О происшествии в районе пляжа «Белая стенка», неподалеку от ж/д моста, написали в группе «Черняховск Новый» в «ВК».

Как рассказали очевидцы, героем стал Денис Бондаренко, «который оказался в нужное время, в том самом месте, где его помощь была необходима».

«Двух тонущих людей, отца и сына, заметил только он и оказался для них настоящим ангелом хранителем», - рассказала отдыхающая Ирина.

«Там мелко и резко глубина. На этой глубине течение довольно сильное. Дети заигрываются и не замечают, как на глубину заходят. Сегодня двух мальчиков выгоняла на мелководье из этой ямы. Но удивляет не это. Дети в воде, а родители метров за 15 на берегу!», - пишут очевидцы.

Отдыхающие отмечают, что в этом месте Анграпа хоть и не очень глубокая, но коварная: «Там течение и воронки, которые не дают выплыть, если в них попадешь!».

О спасителе в целом говорят как об очень хорошем и добром человеке.

Комментаторы уже предложили обратиться в органы МЧС и представить парня к награде «За спасение утопающих».

«Белая стенка» — это часть береговой линии, которая находится в 800 метрах от стадиона «Прогресс». Здесь Анграпа теряет глубину, к поверхности приближается песочно-галечный рельеф, а на берегу есть треугольный участок дикого пляжа, популярного у отдыхающих.