Вечерний поезд Советск – Калининград отменили

Расписание воскресного вечернего, так называемого «студенческого» поезда Советск – Калининград, временно изменится со 2 июля. Как сообщает пресс-служба КЖД, это связано с окончанием учебного года.

Отменяется поезд, который отправлялся из Советска в Калининград по воскресеньям в 18:05.

«По завершении летних каникул студентов, которые являются основными пассажирами этого поезда, курирование рельсобуса возобновится. После летнего перерыва в первый рейс поезд отправится в четверг, 31 августа, а далее будет курсировать по воскресеньям, начиная с 3 сентября», - сообщает пресс-служба КЖД.