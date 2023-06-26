Скандалы из-за денег в калининградских семьях случаются, если женщина зарабатывает больше – исследование

Чаще всего финансовые разногласия случаются в калининградских семьях, где женщина зарабатывает больше мужчины. При этом в большинстве случаев инициатором ссоры становятся именно женщины. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob, в котором приняли участие семейные пары из Калининграда.

О том, что в семье больше зарабатывает мужчина, сообщили 45% женщин. О более высокой зарплате женщины в семье рассказали 15% мужчин. По словам каждого пятого опрошенного, в их паре доходы примерно одинаковы.

«Каждая четвертая женщина и 28% мужчин признались, что нехватка денег в семейном бюджете иногда становится поводом для конфликтов. Намного чаще это случается в парах, где больше зарабатывает женщина: таким опытом поделились 44% мужчин с более низким, чем у жены, доходом, и 34% женщин», - говорится в исследовании.

Инициаторами конфликтов из-за нехватки денег чаще становится прекрасный пол: о том, что в их недавнем споре было именно так, сообщил 42% женщин и 48% мужчин.

А вот реже всего о ссорах из-за денег говорят женщины, зарабатывающие примерно столько же, сколько муж и мужчины с более высоким доходом.