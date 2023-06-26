В Калининграде 18 иностранцев обвинили в нарушении миграционного законодательства

В Калининграде полицейские проверили общежития, в которых живут мигранты. Оперативно-профилактическая операция прошла на минувшей неделе при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на 18 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, составлены административные протоколы.

Всего же за один день стражи правопорядка проверили более 240 иностранных граждан, проживающих в трех городских общежитиях.

Поиск нелегальных мигрантов и приезжих, которые нарушают закон, продолжается.