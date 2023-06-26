Какие улицы остались в Калининграде без света и воды 26 июня

В Калининграде в понедельник, 26 июня, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

ул. Гайдара 1, 1а, 3а, 43 (д/сад № 109), 45-55

ул. Нарвская 1-55, 24, 37б

ул. Памяти павших в Афганистане 1-31, 1а, 24

ул. Косогорная 1, 2, 4, 4а, 11, 13

ул. Вагоностроительная 21-47, 31а

пер. Косогорный 1, 2, 3, 5.

Поданным городской администрации, холодное водоснабжение будет отключено до 18.00 на:

пр-кт Ленинский 92-100, 157-161

пл. Калинина 17-27.

До 16.00: ул. Железнодорожная 51-59.

Также напоминаем, что в связи с плановым ремонтом горячее водоснабжение с 14 по 27 июня отключено по следующим адресам: б-р Ф. Лефорта 12-24

ул. Балтийская 1-27, 26-32

ул. Верещагина 2-6

ул. Гайдара 100-102, 111-145, 120, 136

ул. Горького 124-126а, 140-170, 209-213

ул. Зеленая 78-82, 79, 91

ул. Нарвская 117 (д/сад № 55)

ул. Озёрная 25а, 31

ул. П. Панина 9

ул. Полк. Ефремова 1-9, 2-12

ул. Согласия 2, 12-32 (д/сад № 59), 39-41

ул. Ф. Воейкова 9

ул. Ясная 3-17

пр-кт Советский 103а

мкр. Прегольский.

С 22 июня по 5 июля горячее водоснабжение отсутствует по адресам:

ул. Бассейная 31-35, 38, 40 (школа № 21)

ул. Воздушная 80

ул. Художественная 9-11

ул. Карташева 4-6в, 28-34, 40-42

ш. Балтийское 104-108, 116.