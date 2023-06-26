Калининградцев приглашают на очистку Летнего озера от мусора

В Калининграде общественники и эко-активисты присоединятся к всероссийской акции «Вода России» 30 июня.

В этом году местом выбрал Московский район города. Как сообщает пресс-служба городской администрации, планируется убрать от мусора береговые полосы Летнего и Зимнего озер, а также прилегающего канала.

«Начало акции в 11 часов, все желающие могут присоединиться. «Чистота» окажет участникам всестороннюю поддержку», - рассказали в мэрии.

Уже известно, что местные школьники изъявили желание поучаствовать в акции.