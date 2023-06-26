. Фото: Фонд "Берег надежды"

В Калининградской области собирают деньги на лечение брата и сестры из Балтийска. Артем и Люда Лебедевы —подопечные благотворительного фонда «Берег Надежды». Им предстоит поездка в Санкт-Петербург для обследования и лечения.

У Люды в младенчестве случались приступы с остановкой дыхания. Диагноз – «эпилепсия». Нужны поездки в федеральные центры для контроля состояния и корректировки тактики лечения.

В 2021 году у старшего брата девочки появились серьезные проблемы: начались сильные головные боли после перенесенной им коронавирусной инфекции. Поставлен диагноз «резидуально-органическое поражение головного мозга».

Как сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Берег Надежды», Люде необходимо проходить обследование каждые полгода, а Артему каждый год. Сейчас ребята чувствуют себя нестабильно из-за жары.

Сумма для сбора на помощь мальчику − 120 тысяч рублей (на МРТ головного мозга, реабилитационные процедуры). Девочке – 66 тысяч рублей (на видеомониторинг, реабилитацию, занятия со специалистами).

Помочь можно здесь и здесь.