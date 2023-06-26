Где в Калининградской области в этом году отремонтируют тротуары

В этом году в Калининградской области отремонтируют всего около 30 км тротуаров. Об этом сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.

Сегодня на дороге «Калининград – Голубево – Полевое», на участке от Ласкино до мамоновской трассы, идет ремонт более 200 метров тротуаров. На отрезке трассы от Светлогорска до Красноторовки – 3,7 км, от Романово до границы Янтарного – 4,9 км тротуаров в населенных пунктах, от Березовки до Муромского – почти 1 км.

Также, как сообщает пресс-служба областного правительства, от поселка Ново-Гурьевское до Гусева приведут в порядок 2,5 км тротуаров, от Воробьево до Рощино 350 метров, от Бригадного до Забарья – 4,4 км, от Южного обхода Калининграда до поселка Заречное – 70 метров, от Советска до Мысовки – 5,2 км, от Низовья до Константиновки – 1,1 км.

Кроме того, на участке дороги от Жилино до Гастеллово запланирован ремонт более 3 км тротуаров.

Работы проводят за средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2023 году ведутся работы на 13 участках региональных дорог и на 17 мостах. Общая протяженность ремонта дорог более 200 километров, мостов – 500 метров.