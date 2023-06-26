Прокуратура потребовала отменить решение об одностороннем движении на главной улице Пионерского

В Пионерском продолжается скандальная история с решением сделать улицу Комсомольскую односторонней. Ранее местные жители высказывались против, собирали подписи.

В дело вмешалась прокуратура, которая требует отменить постановление главы администрации Пионерского городского округа, которым вводится одностороннее движение на этой дороге регионального значения.

«Вводимое в действие одностороннее движение в Пионерском определено проектом организации дорожного движения, утвержденным главой администрации МО «Пионерский городской округ». При этом улица Комсомольская, в отношении которой вводится одностороннее движение, является участком автомобильной дороги регионального значения», - говорится в сообщении пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается при этом, что утверждение проекта организации дорожного движения в отношении этой дороги относится к исключительной компетенции министерства развития инфраструктуры области.

Таким образом прокурор протестует, за устранением нарушений обещано пристально следить.