В Калининграде ночью на улице нашли 5-летнюю девочку

Маленькую девочку, которая одиночестве шла по улице Балтрайона, заметили сотрудники ППС. Полицейские подобрали малышку и привезли в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, оперативно была установлена личность матери и адрес ребенка. Оказалось, что у 5-летней Ани при себе была банковская карта мамы.

Дома полицейские застали мать спящей. Она и не знала, что дочка ушла из дома.

«Женщина рассказала, что дочь решила сходить в магазин за сладостями, но попасть обратно не смогла, так как не сумела открыть дверь в подъезд», - рассказали в полиции.

В отношении матери малышки был составлен административный материал.