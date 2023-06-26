Калининградская область получила 140 млн рублей на развитие молодежной политики

. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская область получила на развитие молодежной политики 140 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Накануне в Калининграде подвели итоги конкурса Росмолодежи.

На закрытии фестиваля Дня молодежи, мероприятия которого на стадионе «Калининград» собрали множество зрителей и участников, было представлено несколько тематических пространств: спорт, креатив, добро, знания, карьера и другие.

Позади стажировки, мастер-классы, участие в акциях, серия тренингов и развивающих мероприятий, интерактивные игры, лекции и многое другое.

На специальных площадках молодые предприниматели презентовали свои товары и услуги, представители креативной индустрии выступили на одной сцене с артистами.

Всего в минувшие выходные в мероприятиях Дня молодежи на стадионе «Калининград» приняли участие более 20 тысяч человек.