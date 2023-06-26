На Куршской косе – нашествие жабят

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе стали все чаще встречать маленьких жаб. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, с конца июня на косе множестве детенышей жаб снуют по земле, расселяясь как можно дальше от родных водоемов. В это время года их можно увидеть в большом количестве.

«Размножение серой жабы - наиболее распространенной на Куршской косе и самой крупной среди жаб в России - происходит весной и длится около недели, затем самки откладывают икру. Через пару месяцев головастики превращаются в миниатюрных взрослых особей», - рассказали специалисты.

Жабы – беспомощные малютки и прожорливые хищники. Поедая огромное количество насекомых, поддерживают равновесие, которое сложилось за миллионы лет существования нашей планеты.

Питаются мухами, стрекозами, жужелицами, жуками, личинками насекомых, сами они служат кормом для рыб, рептилий, птиц и некоторых млекопитающих. Не обижайте жаб!