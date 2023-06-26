Названы победители фестиваля для подростков «Мир чудес»

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде провели первый международный кинофестиваль для подростков «Мир чудес». Показы с 22 по 26 июня были организованы в кинотеатрах в Зеленоградске, Светлогорске, Пионерском и Калининграде.

В «Заре» провели церемонию закрытия, на которой объявили победителей.

Гран-при зрительских симпатий Международного конкурса был присужден фильму «Остров пропавших девчонок» (США, Мексика, 2023).

Приз «За лучший фильм» анимационного конкурса достался картине «СКАЗ. Песня Сирин» (Россия, 2022).

Особый приз «За веру в чудо» анимационного конкурса получила картина «Искорка» (Чили, 2022).

Фестиваль «Мир Чудес» завершился российской премьерой фильма «Собакам и итальянцам вход запрещен» (2022, Франция, Швейцария, Италия) режиссера Алена Угетто.

Всего в конкурсных и внеконкурсных программах фестиваля был представлен 71 фильм из России, Мексики, Индонезии, Хорватии, Германии, Чили, Тайваня, Бразилии, Узбекистана и Беларуси. В международный конкурс вошли шесть полнометражных фильмов из России, Киргизии, Индонезии, США и Мексики.