Жителя Немана будут судить за расстрел соседей

Житель Немана предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство двух лиц.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, ночью 19 июля прошлого года он во дворе дома в поселке Новоколхозное Неманского района, после конфликта, несколько раз выстрелил в 39-летнего местного жителя и в его 46-летнего знакомого.

«От полученных ранений первый мужчина умер на месте преступления, второму потерпевшему удалось укрыться за строением, благодаря чему он остался жив. Фигурант с места преступления скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции», - рассказали в СК.

До этого, как выяснилось, мужчины поссорились. У магазина один из них бросил стол в машину другого, повредив авто. Тот уехал, а вернулся уже с оружием.

Отмечается, что мужчина обвиняется и в незаконном обороте оружия. Разрешения на ношение и хранение нарезного огнестрельного оружия у него не было.

Впереди суд.