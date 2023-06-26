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НовостиСпорт26 июня 2023 13:13

Сергей Игнашевич из «Балтики» назван лучшим тренером сезона 2022/23

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Наставник ФК «Балтика» Сергей Игнашевич стал лучшим тренером сезона 2022/2023 по версии Футбольной Национальной Лиги.

Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».

Опрос проводился среди тренеров и капитанов турнира.

Ранее сообщалось, что «Балтика» продлила контракт с Игнашевичем.

Сергей Игнашевич пришел в «Балтику» в конце сентября 2021 года, всего под его руководством команда провела 62 матча, в которых балтийцы одержали 30 побед, набрали 111 очков, и спустя 25 лет завоевали долгожданную путевку в Премьер-лигу.