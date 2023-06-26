Сергей Игнашевич из «Балтики» назван лучшим тренером сезона 2022/23

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Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
Наставник ФК «Балтика» Сергей Игнашевич стал лучшим тренером сезона 2022/2023 по версии Футбольной Национальной Лиги.
Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».
Опрос проводился среди тренеров и капитанов турнира.
Ранее сообщалось, что «Балтика» продлила контракт с Игнашевичем.
Сергей Игнашевич пришел в «Балтику» в конце сентября 2021 года, всего под его руководством команда провела 62 матча, в которых балтийцы одержали 30 побед, набрали 111 очков, и спустя 25 лет завоевали долгожданную путевку в Премьер-лигу.