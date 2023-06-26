В Калининградской области за год на четверть выросло производство лекарств

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области производство лекарств выросло за год на четверть. Об этом стало известно на выездном заседании комитета Госдумы по здоровью, прошедшем в Калининграде.

Значительный рост отрасли в регионе отметил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин.

По его словам, производство фармацевтической продукции в области увеличилось за прошлый год на 25%, рублевый показатель объема производства лекарств составил 6,45 млрд руб.

В производстве медикаментов и субстанций для них заняты сегодня порядка 900 жителей региона.

Из них более 300 новых рабочих мест создается на новом предприятии «Отисифарм Про», которое открылось в начале 2023 года в индустриальном парке «Храброво». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.