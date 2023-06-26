Пьяный житель Неманского района угнал машину у подруги

Инцидент случился в одном из поселков Неманского района. Там 33-летний мужчина ночью угнал автомобиль у своей сожительницы.

По данным пресс-служба регионального УМВД, она сама позвонила в дежурную часть с сообщением об этом. Женщина отметила, что запрещала другу садиться за руль своего микроавтобуса «Фольксваген», но он ее ослушался.

Сотрудники ГИБДД оперативно установили местонахождение авто и задержали нетрезвого водителя.

Помимо прочего, выяснилось, что водительских прав у мужчины никогда не было.