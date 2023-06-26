В Калининградской области экипажи Су-27 тренируются сбивать крылатые ракеты противника

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области проводят летно-тактические учения авиации при участии более 100 военнослужащих и свыше 10 истребителей Су-27.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, экипажи Су-27 выполняют задачи по перехвату самолетов-нарушителей государственной границы, а также производят стрельбы по крылатым ракетам и самолетам условного противника.

Тренировки носят плановый характер.

В рамках учения летчики-истребители и инженерно-технический состав готовят технику к вылету, выходят из-под удара условного противника и перебазируются на оперативные аэродромы.