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НовостиПолитика26 июня 2023 14:10

В Калининградской области экипажи Су-27 тренируются сбивать крылатые ракеты противника

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области проводят летно-тактические учения авиации при участии более 100 военнослужащих и свыше 10 истребителей Су-27.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, экипажи Су-27 выполняют задачи по перехвату самолетов-нарушителей государственной границы, а также производят стрельбы по крылатым ракетам и самолетам условного противника.

Тренировки носят плановый характер.

В рамках учения летчики-истребители и инженерно-технический состав готовят технику к вылету, выходят из-под удара условного противника и перебазируются на оперативные аэродромы.