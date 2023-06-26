Калининградская спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата России по вольной борьбе

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Спортсменка из Калининграда Александра Андреева завоевала бронзу чемпионата России по вольной борьбе, соревнования прошли в Дагестане и собрали более 500 сильнейших борцов.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, Александра (на фото – вторая справа в верхнем ряду) соперничала со 183 оппонентками в весовой категории «до 59 кг». Наша землячка провела четыре поединка, победив в трех.

Во встрече за третье место калининградская спортсменка уверенно победила Анастасию Козлову и повторила прошлогоднее турнирное достижение аналогичного бронзового достоинства.

Уже в июле медалистка чемпионата отравится на сбор национальной женской команды, запланированный также в Дагестане.