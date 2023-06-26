Озерский водоканал уличили в сбросе сточных вод в реку

Природоохранная прокуратура заинтересовалась ситуацией в Озерском районе. Там муниципальный «Озерский водоканал» осуществляет сброс сточных вод в реку Шалевка без разрешения министерства природных ресурсов и экологии. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По мнению прокурора, который подал иск в суд, в Озерском городском округе из-за этого ухудшается санитарно-эпидемиологическая и экологическая обстановка.

Впереди суд. Прокурор просит суд признать такое использование реки незаконным и требует от водоканала получить «решение о предоставлении водного объекта р. Шалевка в пользование для целей сброса сточных вод».

О нынешней экологической обстановке в Озерском районе не сообщается.