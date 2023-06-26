Умер мужчина из Зеленоградска, которого облил бензином и поджег житель Подмосковья

Владелец магазина в Зеленоградске, которого облил бензином и поджег 43-летний житель Московской области, скончался 25 июня. Он с серьезными ожогами был доставлен в больницу, где врачи боролись за его жизнь.

Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Жителя Подмосковья теперь обвиняют в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом

Вину в инкриминируемом преступлении преступник признал частично.

«С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления», - говорят в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.