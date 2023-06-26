У жителя села под Зеленоградском украли 25 тысяч евро и золотые слитки

Житель одного из поселков Зеленоградского района рассказал полиции, что у него из дома украли крупную сумму денег и золото.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, выяснилось, что неизвестный проник в жилище через незапертое окно и похитил 13 золотых изделий, 25 000 евро и 15 000 долларов, а также три золотых слитка.

38-летнего жителя Калининграда, ранее судимого за кражи, задержали оперативно.

«Часть похищенного удалось изъять по месту жительства подозреваемого и по месту его прописки, часть обнаружили в принадлежащем ему гараже», - рассказали в полиции.

Домушнику грозит до 10 лет лишений свободы.