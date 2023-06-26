В БФУ создают объемные модели знаковых зданий Кенигсберга в дополненной реальности

Так выглядит дом Канта. Фото: Александр КАТЕРУША

В БФУ имени И. Канта создают объемные виртуальные модели знаковых зданий Кенигсберга. Работают программисты в рамках проекта «Мир Иммануила Канта».

Калининградцам предлагают, используя смартфон, с помощью дополненной реальности, посмотреть на то, как выглядели архитектурные объекты в Кенигсберге в конце XVIII веке.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе университета, сейчас созданы следующие объекты: Дом Иммануила Канта на Принцессинштрассе, 3, Новая башня Альтштадта (Желтая башня) и здание конюшни.

«AR – это технология дополненной реальности, она чем-то схожа с уже знакомой всем VR. Но в нашем случае реальность не полностью заменяется картинкой, а встраивается в окружающий реальный мир. Мы выбрали эту технологию, не только, чтобы пользователь мог погрузиться в эпоху Иммануила Канта, но и усилить для него эффект «до/после», - рассказывает Василиса Еремина, программист проекта.

Чтобы поближе посмотреть на постройки Кенигсберга, достаточно перейти на сайт, выбрать понравившуюся модель и развернуть ее на весь экран, а дальше смартфон задействует камеру, g-сенсор и датчики освещенности, для того чтобы разместить здание на любой горизонтальной поверхности.

Отмечается, что проект пока находиться на этапе тестирования, поэтому разработчики ждут отзывов.