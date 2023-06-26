В Калининградской области полиция разыскивает 16-летнюю воспитанницу Центра «Доверие»

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области полиция разыскивает 16-летнюю Викторию Вакшину. Воспитанница Центра «Доверие» 19 июня самовольно покинула территорию учреждения, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Отмечается, что девушка может находиться в Калининграде.

Приметы пропавшей: на вид 16-18 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные ниже плеч, глаза серые.

Была одета: джинсовая куртка, джинсы синего цвета, белая футболка, кроссовки черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, просям сообщить по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8-921-711-09-65, 02.