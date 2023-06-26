В каких поселках Калининградской области обустроят тротуары и проведут освещение

. Фото: Правительство Калининградской области

В рамках дополнительного этапа «Программы конкретных дел» в Калининградской области решено расширить перечень проводимых мероприятий.

Так, по данным пресс-служба областного правительства, будет сделано:

– в Гвардейске – тротуар на четной стороне улицы М. Жукова, планируют отремонтировать сквер на Юбилейной;

– в Светлогорске до конца года – ремонт тротуара на ул. Новой у дома №3, на ул. Гагарина (от пересечения с ул. Садовой до пересечения с ул. Ленина);

– в Зеленоградске продолжат приводить в порядок парк «Плантаже», в Поваровке сделают тротуар до поселка Русское. Детскую площадку отремонтируют на улице Морской в поселке Малиновка;

– в Пионерском на Хуторской улице – наружное освещение;

– в Гусеве рассчитывают привести в порядок пешеходную дорожку на ул. Павлова;

– в Неманском округе организуют освещение вдоль дороги на ул. Дачная в пос. Ульяново, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Первомайская в пос. Большое Село;

– в Гурьевском округе внимание уделили ремонту артезианских скважин в поселках Дружный и Авангардное.

Кроме того, в Черняховском муниципальном округе установят скамейки и фонари на ул. Госпитальной, уложат новый тротуар на ул. Тельмана. Также в порядок приведут пешеходную дорожку на ул. Гагарина.

В поселке Подгорное на ул. Вишневая, 5а, появится детская площадка и воркаут-площадка для подростков.

Из областного бюджета было выделено 454 млн рублей по итогам первого отбора на реализацию программы в 2023 г.

В октябре 2022 средства распределили между 21 муниципалитетом на 221 мероприятие.

В феврале 2023 провели второй этап по отбору заявок еще на 44 мероприятия.