В каких поселках Калининградской области обустроят тротуары и проведут освещение

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Фото: Правительство Калининградской области
В рамках дополнительного этапа «Программы конкретных дел» в Калининградской области решено расширить перечень проводимых мероприятий.
Так, по данным пресс-служба областного правительства, будет сделано:
– в Гвардейске – тротуар на четной стороне улицы М. Жукова, планируют отремонтировать сквер на Юбилейной;
– в Светлогорске до конца года – ремонт тротуара на ул. Новой у дома №3, на ул. Гагарина (от пересечения с ул. Садовой до пересечения с ул. Ленина);
– в Зеленоградске продолжат приводить в порядок парк «Плантаже», в Поваровке сделают тротуар до поселка Русское. Детскую площадку отремонтируют на улице Морской в поселке Малиновка;
– в Пионерском на Хуторской улице – наружное освещение;
– в Гусеве рассчитывают привести в порядок пешеходную дорожку на ул. Павлова;
– в Неманском округе организуют освещение вдоль дороги на ул. Дачная в пос. Ульяново, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Первомайская в пос. Большое Село;
– в Гурьевском округе внимание уделили ремонту артезианских скважин в поселках Дружный и Авангардное.
Кроме того, в Черняховском муниципальном округе установят скамейки и фонари на ул. Госпитальной, уложат новый тротуар на ул. Тельмана. Также в порядок приведут пешеходную дорожку на ул. Гагарина.
В поселке Подгорное на ул. Вишневая, 5а, появится детская площадка и воркаут-площадка для подростков.
Из областного бюджета было выделено 454 млн рублей по итогам первого отбора на реализацию программы в 2023 г.
В октябре 2022 средства распределили между 21 муниципалитетом на 221 мероприятие.
В феврале 2023 провели второй этап по отбору заявок еще на 44 мероприятия.