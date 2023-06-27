В Калининграде сотрудница банка спасла 86-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников

Жители Калининградской области продолжают попадаться на удочки телефонных мошенников. К счастью, иногда доверчивых горожан удается остановить.

Так случилось в одном из отделений банка в Калининграде, где сотрудница заметила взволнованную пенсионерку, пытавшуюся снять крупную сумму денег.

Как рассказали в пресс-служба регионального УМВД, женщина намеревалась перевести мошенникам 200 тысяч рублей. На место прибыла вызвана работницей банка полиция.

«Выяснилось, что ранее 86-летней женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее сбережения пытаются похитить. Он посоветовал перевести деньги на другой счет, где они якобы будут в безопасности», - рассказали в полиции.

Увы, в тот же день еще один житель региона не смог спасти свои накопления. Желая заработать на инвестициях, он потерял 2,5 миллиона рублей.