В Калининградской области еще 414 человек пострадали от клещей

В Калининградской области продолжается сезон клещей. Только за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 414 человек, пострадавших от присасывания клещей, из них 124 ребенка.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, всего же с начала эпидемического сезона зафиксировано уже 1952 обращения, из них 621 – дети (аналогичный период 2022 года: 1805 обращений, в том числе 689 дети).

Отметим, что с начала года диагностировано девять случаев клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита.