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НовостиОбщество27 июня 2023 7:59

Калининградец через суд вернул деньги за автомобиль «Tesla», который ему не привезли из США

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Житель Калининграда решил купить автомобиль «Tesla» за 81 970 евро. Через «Тесла клуб» он надеялся получить авто мечты и даже передал организации предоплату более 2.3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областного суда, срок передачи автомобиля был до 15 января 2022 года, позже его продлили до 20 августа. К осени стоимость авто увеличилась на 20 тысяч евро без объяснения причин.

Тогда покупатель отказался от приобретения машины и потребовал возврата предоплаты, но получил отказ. Это и стало в итоге поводом к судебному иску.

Суд установил, что невозможность исполнения договора ответчиком была обусловлена, в том числе и тем, что с 16 марта 2022 года Минторг США ввел запрет на поставку в Россию электромобилей «Tesla».

В итоге покупатель получил более 3.6 млн рублей, включая предоплату, проценты, неустойку и штраф. Увы, на машине мечты он так и не прокатился.