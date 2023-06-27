Где в Калининграде нет света и воды 27 июня

В Калининграде во вторник, 27 июня, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:
ул. Гайдара 1,1а,3а,43(д/с №109),45-55
ул. Нарвская 1-55, 24
ул. Памяти павших в Афганистане 1-31,24
пер. Косогорный 1-5,2
ул. Вагоностроительная 21-47
ул. Косогорная 1,11,13,2,4,4а.
ул. Князева 1-11,2-8а
ул. Музыкальная 9-15,2,4
ул. Парковая аллея 3,5,6-46.
Также, по данным мэрии города, в связи с ремонтом котельной горячее водоснабжение с 14 по 27 июня до 24:00 часов отсутствует по адресам:
б-р Ф. Лефорта 12-24
ул. Балтийская 1-27,26-32
ул. Верещагина 2-6
ул. Гайдара 111-145,100-102,120,136
ул. Горького 209-213,124-126а,140-170,
ул. Зеленая 79,91,78-82
ул. Нарвская 117(д/с №55)
ул. Озерная 25а,31
ул. П. Панина 9
ул. Полк. Ефремова 1-9,2-12
ул. Согласия 39-41,2,12-32(д/с №59)
ул. Ф. Воейкова 9
ул. Ясная 3-17
пр-кт Советский 103а
мкр. Прегольский.
Напомним, с 22 июня по 5 июля по следующим адресам нет горячей воды:
ул. Бассейная 31-35,38,40 (школа №21),
ул. Воздушная 80
ул. Художественная 9-11
ул. Карташева 4-6в,28-34,40-42
ш. Балтийское 104-108,116.