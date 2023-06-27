МЧС просит калининградцев не парковаться у деревьев и не ходить под рекламными щитами

Калининградский гидрометцентр прогнозирует на утро и день вторника, 27 июня, усиление западного, северо-западного ветра до 12-15 м/с, при грозе в порывах до 20 м/с. Временами ливневой дождь и гроза.

Поэтому МЧС региона предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Возможны повреждения сельскохозяйственных угодий, кровель зданий и сооружений.

Возникают угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укреплённых конструкций, возможными обрывами линий электропередач», - говорится в сообщении МЧС.

Калининградцев просят не парковать машины близ деревьев и не ходить под рекламными щитами.