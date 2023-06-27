В Калининградской области 14 детей заболели коклюшем

В Калининградской области дети болеют опасными заболеваниями. Так, только за минувшую неделю в регионе зарегистрировали 14 случаев заболевания коклюшем, в том числе 9 среди детей младшего школьного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Также по данным ведомства, зафиксировано два случая заболевания скарлатиной детей, посещающих детские сады.

Кроме того, за неделю в области зарегистрированы:

- 51 случай заболевания внебольничными пневмониями, в том числе 9 случаев заболевания детей;

- 146 случаев заболевания ветряной оспой, в том числе 137 случаев заболевания детей до 14 лет.