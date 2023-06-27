Предприниматель из Калининграда вошел в топ-100 финалистов конкурса лучших молодых промышленников

Калининградский предприниматель вошел в топ-100 финалистов всероссийского конкурса «Молодой промышленник года». Как сообщает пресс-служба областного правительства, это директор Знаменского композитного завода Дмитрий Христов, который развивает в регионе высокотехнологичное, наукоемкое производство композитных материалов.

Народное голосование стартовало на сайте проекта на этой неделе. Проголосовать за калининградского конкурсанта можно до 7 июля.

На следующем конкурсном этапе отберут 10 победителей. Их торжественно наградят на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге 11 июля.