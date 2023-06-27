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НовостиПроисшествия27 июня 2023 12:42

Задержан калининградец, который похищал арендованные велосипеды

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде владельцы фирм по прокату велосипедов забили тревогу. Неизвестный мужчина арендовал велосипеды, после чего скрывался вместе с ними. Общая сумма ущерба составила порядка 162 тыс. рублей. В полицию написали несколько заявлений.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, мошенником оказался 37-летний местный житель.

Он взял три велосипеда в аренду, используя собственный паспорт. При этом велосипеды мужчина потом продавал случайным прохожим, а деньги спешил тратить.

Теперь он ждет суда.