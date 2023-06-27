В Калининградской области – новый начальник Росгвардии

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области – новый начальник управления Росгвардии. В региональном правительстве 27 июня состоялась встреча губернатора Антона Алиханова и Виктора Галия.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новый глава Росгвардии и губернатор «обсудили вопросы взаимодействия и подчеркнули готовность к конструктивному сотрудничеству».

Виктор Галий до назначения в регион возглавлял соответствующую структуру по Мурманской области. С 2017 по 2022 год служил в ранге заместителя начальника управления Росгвардии по Калининградской области.

До этого на протяжении основной служебной деятельности занимал руководящие должности в УВД региона.