В Южном парке в рамках акции здоровья 28 июня проведут прием врачи

В Южном парке в среду, 28 июня, пройдет акция «Путь к здоровью!». В мероприятии по профилактике заболеваний приглашают поучаствовать всех, кто заботится о своем здоровье.

Как рассказали в Минздраве региона, в развернутом пункте Центра общественного здоровья и медпрофилактики каждый желающий сможет пройти скрининговое обследование: определить уровень глюкозы в крови, артериального и внутриглазного давления; получить консультации врачей-специалистов - дерматолога, диетолога, врача по медицинской профилактике.

Специалисты ждут горожан с 11 до 16 часов.

Место проведения – Южный парк (ул. Аллея Смелых, 2, ориентир – центральный вход).