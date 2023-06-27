Калининград стал финалистом конкурса «Культурная столица года»

Подведены промежуточные итоги первого федерального конкурса «Культурная столица года». В число финалистов попал и Калининград. Вместе с ним в топ городов вошли: Грозный, Самара, Новосибирск, Томск, Нижний Новгород, Чебоксары, Чита.

Как рассказали в администрации Калининграда, заявка, от нашего города набрала более 10 тысяч баллов из 12 тысяч максимально возможных.

«Городская команда представила аналитическую информационную карту Калининграда, подробно рассказав о 12 направлениях работы: архивы и брендинг, архитектура и СМИ, культурные и туристические ресурсы, креативные индустрии и многое другое», - рассказали в мэрии.

Впервые в России титул «Культурная столица года» будет присвоен одному из городов страны сроком на 1 год. Финал проекта состоится в сентябре.