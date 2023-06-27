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НовостиОбщество27 июня 2023 14:29

В Калининграде на исторических дверях начали восстанавливать витражи

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде двери исторических домов начали украшать витражами. Как рассказали в Фонде капремонта региона, после проведения ремонта, мастера поставили витражи во фрамуги дверей на улице Вагоностроительной, 9 и на Октябрьской, 3.

«Витраж – дело тонкое, поэтому на работу потребовалось чуть больше времени, чем рассчитывали. Архитекторы Фонда подбирают каждый эскиз витража по архивным каталогам. Затем следует работа по выбору стекла. Итогом становится настоящее волшебство и произведение искусства», - рассказали в Фонде капремонта.

Отмечается, что работы проводят по губернаторской субсидии.