В Калининграде на исторических дверях начали восстанавливать витражи

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде двери исторических домов начали украшать витражами. Как рассказали в Фонде капремонта региона, после проведения ремонта, мастера поставили витражи во фрамуги дверей на улице Вагоностроительной, 9 и на Октябрьской, 3.

«Витраж – дело тонкое, поэтому на работу потребовалось чуть больше времени, чем рассчитывали. Архитекторы Фонда подбирают каждый эскиз витража по архивным каталогам. Затем следует работа по выбору стекла. Итогом становится настоящее волшебство и произведение искусства», - рассказали в Фонде капремонта.

Отмечается, что работы проводят по губернаторской субсидии.