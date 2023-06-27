В Черняховске задержали 18-летнего выпускника школы, который обманывал пенсионеров

18-летний выпускник школы из Черняховска устроился курьером к телефонным мошенникам и был задержан после первого же преступления.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, жертвой мошенников стала 70-летнея пенсионерка. Аферисты действовали по схеме: «Ваш родственник попал в ДТП, нужны срочно деньги».

«Собеседник «держал на проводе» пенсионерку около 2,5 часов, вплоть до момента, пока к ней домой не приехал человек, которому женщина добровольно отдала 100 тысяч рублей», - рассказали в полиции.

Курьера полицейские вычислили быстро и задержали. 18-летний житель Черняховска к тому моменту уже успел перевести деньги сообщникам, заработав 5 тысяч рублей.

Выпускник школы признался, что эту «подработку» нашел в соцсетях.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.