В Калининградской области более 800 фермеров заключили соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства

. Фото: Правительство Калининградской области

Более восьмисот жителей Калининградской области заключили соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства. В своем большинстве это животноводы.

Как сообщили министерстве социальной политики 27 июня, всего за 2021-2023 годы с целью организации и развития личного подсобного хозяйства во всех муниципалитетах области было подписано 874 соглашения с органами социальной защиты.

«Жители ведут собственное дело, проходят переобучение, меняют место работы, существенно увеличивая доход своей семьи», – рассказала министр соцполитики Анжелика Майстер.

С начала этого года 188 семей и одиноко проживающих граждан выбрали личное подсобное хозяйство при заключении соцконтракта.

Жители, ведущие ЛПХ, могут обратиться сюда и получить информацию.