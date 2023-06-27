В Гвардейске будут судить мужчину, который поджег дом с женой и детьми

В Гвардейске состоится суд над местным жителем, который обвиняется в поджоге собственного дома с женой и детьми. Как сообщает пресс-служба областного суда, инцидент случился в ночь на 13 ноября 2022 года, когда мужчина был пьян.
После ссоры он пришел в комнату на мансардном этаже дома, где супруга спала с детьми, разлил из канистры легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее.
Женщина тогда получила ожоги лица, ноги и рук с осложнениями.
В результате пожара семье негде жить, ущерб составил более 731 тыс. рублей.
Впереди судебное заседание.