В июле увеличится количество авиарейсов из Калининграда в Питер и Москву

В июле увеличится количество рейсов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Сообщается, что с 12 июля дополнительный рейс появится на направлении «Храброво» - «Шереметьево».

С 14 июля дополнительный самолет будет выполнять рейсы Калининград – Санкт-Петербург.

Из Калининграда ежедневно будут летать 18 самолетов «Аэрофлота» в Москву и 10 – в Питер.

Решение об увеличении количества рейсов принято в связи с ростом спроса на билеты в период летних каникул и отпусков.

Об увеличении количества рейсов также сообщил глава региона Антон Алиханов.

«По итогам наших переговоров с руководством «Аэрофлота» на полях ПМЭФ компания увеличивает количество рейсов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга», - написал губернатор в Телеграм-канале.