Калининградка отсудила у магазина деньги за некачественные солнечные батареи

Калининградка сумела отсудить деньги за купленные солнечные батареи, которые оказались бракованными.

Женщина еще в марте приобрела систему на солнечных панелях, ей установили 4 аккумулятора стоимостью более 105 тысяч рублей, а позже докупила дополнительные панели и аккумуляторы за 125 тысяч рублей.

Получилось так, что аккумуляторы неоднократно выходили из строя, их ремонтировали или меняли, но их емкость вновь падала, эксплуатировать систему не получалось. Как сообщает пресс-служба областного суда, судебная коллегия установила, что 3 аккумулятора имеют недостатки – быстро разряжаются и в них падает остаточная емкость.

«Недостатки неоднократно появлялись в пределах гарантийного срока, попытки ответчика их заменить или починить результата не приносили, что подтвердилось заключением специалиста», - рассказали в суде.

В итоге калининградка сумела вернуть деньги за три батареи, неустойку, штраф, получила компенсацию морального вреда. Неисправные батареи она вернет.