На пляже в Пионерском установят новый настил и кабинки для переодевания

. Фото: Администрация Пионерского городского округа

В Пионерском на пляже установят новые настилы и кабинки для переодевания. Материалы завезли к зоне отдыха.

Как рассказали в администрации Пионерского, ранее в соцсетях провели опрос по выбору внешнего вида кабинок для установки к новому курортному сезону. Большинство тогда предпочли кабинку в форму ракушки.

«Кабинок очень не хватает. Вечно очереди. И побольше их надо на главном спуске и у лифта», - пишут комментаторы в соцсетях.

Сколько именно будет установлено кабинок, в администрации не сообщили.