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НовостиОбщество28 июня 2023 6:28

На пляже в Пионерском установят новый настил и кабинки для переодевания

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Пионерского городского округа

В Пионерском на пляже установят новые настилы и кабинки для переодевания. Материалы завезли к зоне отдыха.

Как рассказали в администрации Пионерского, ранее в соцсетях провели опрос по выбору внешнего вида кабинок для установки к новому курортному сезону. Большинство тогда предпочли кабинку в форму ракушки.

«Кабинок очень не хватает. Вечно очереди. И побольше их надо на главном спуске и у лифта», - пишут комментаторы в соцсетях.

Сколько именно будет установлено кабинок, в администрации не сообщили.