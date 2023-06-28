Где в Калининградской области случится гроза с градом 28 июня

В Калининградской области в среду, 28 июня, местами ожидаются грозы с усилением ветра.

Как сообщается в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининграда и области», в зоне риска в этом плане окажется центральная, северная и восточная части области.

Полесский, Неманский, Нестеровский, Краснознаменский, Черняховский, Гусевский, Озерский, Гвардейский районы – здесь вероятны грозы во второй половине дня.

Возможен также град диаметром до 1-3 сантиметров.

Локальные шквалы – до 15-18 м\с.

Интересно, что за минувшие сутки в Калининградской области больше всего осадков выпало в Балтийске – 25 мм.

На втором месте по сырости оказался Пионерский (24 мм), следом идет Калининград (16 мм), Железнодорожный (14 мм) и Черняховск (6 мм).