Трое калининградцев за день перевели телефонным мошенникам больше 6.5 млн рублей

Жители Калининградской области продолжают, несмотря ни на что, попадаться на уловки телефонных мошенников. Только за последнее время несколько горожан перевели аферистам всего больше 6.5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 73-летняя женщина поверила, что ей звонит сотрудник банка и решила отправить свои деньги на «безопасный счет». Так женщина перечислила 1 миллион 700 тысяч рублей, следом еще 3 миллиона, вырученные от продажи квартиры, и еще 200 тысяч рублей, взятые в кредит.

Жертвой мошенников также стала 50-летняя местная жительница. Она отправила мошенникам почти 1,5 миллиона рублей.

Еще 250 тысяч рублей перевела на «безопасный счет» другая калининградка.

Будьте бдительны, помните о случаях телефонного мошенничества!