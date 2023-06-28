В Калининград ввезли 27 тонн зараженных абрикосов и нектаринов

В Калининградскую область ввезли крупные партии зараженных фруктов. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, за минувшие выходные должностными лицами Управления было выявлено четыре вида карантинных объектов в поступившей продукции.

Так, оказалось заражено 27 тонн турецких абрикосов и нектаринов, 12 тонны свежей черешни из Сербии и 50 штук срезанных нидерландских цветов эустом.

«В целях недопущения распространения карантинных объектов на территории РФ по решению собственников партий зараженной продукции проведены обеззараживание/уничтожение», - рассказали в управлении.

В какие торговые точки поступает такая продукция – не сообщается.