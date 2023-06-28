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НовостиОбщество28 июня 2023 6:12

В Черняховском районе ликвидировали свалку мусора и шерсти животных

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

Вблизи поселка Красновка Черняховского района ликвидировали свалку мусора, которую обнаружили еще в апреле этого года.

На земельном участке сельскохозяйственного назначения тогда зафиксировали насыпи грунта неизвестного происхождения с включением бытового мусора (пластмассы и полиэтилена), а также шерсти животных.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, несанкционированная свалка на площади 329 кв. метров была ликвидирована юрлицом.