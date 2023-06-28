Зеленоградск и Светлогорск попали в список самых дорогих курортов России

В список самых дорогих курортов России в июле 2023 вошли Зеленоградск и Светлогорск. Сервис Твил проанализировал данные заявок по бронированию жилья, выбирая направления, где самая высокая цена ночи проживания при условии достаточно массовой посещаемости.

На первом месте оказался город Лахденпохья в Карелии, где средняя стоимость ночи – 10 096 рублей. На втором месте Осташков в Тверской области (7 642 рублей), а на третьем - Зеленоградск (6003 рублей).

Светлогорск (средняя цена за ночь 5339 рублей) оказался в списке на пятом месте, расположившись между карельским местечком Сортавала и Суздалем.