В Светлогорске отдыхающих приглашают на бесплатные концерты симфонического оркестра

. Фото: Светлогорский городской округ

В Светлогорске продолжается серия бесплатных уличных концертов в Лиственничном парке. Теперь они начинаются, однако, на полчаса позже обычного. Так, концерт «Уличные мелодии в смокингах» 1 июля начнется в 15:30.

Об этом сообщает администрация Светлогорска.

«Красота музыки и окружающей природы останутся неизменны: в парке в исполнении Калининградского симфонического оркестра под руководством Аркадия Фельдмана прозвучат классика, джаз, французский шансон», - говорится в сообщении.

Открытые бесплатные концерты пройдут:

в Лиственничном парке - 1 июля в 15:30, 7 июля в 15:00.

под куполом театра эстрады «Янтарь Холл» - 14 июля в 15:00 (открытие фестиваля «Симфония ветра»).